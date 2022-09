Maltempo, 10 vittime e 3 dispersi per l’alluvione nelle Marche (Di venerdì 16 settembre 2022) ANCONA (ITALPRESS) – Dieci morti e tre dispersi è, per il momento, il tragico bilancio dell’alluvione che nelle scorse ore ha colpito le Marche. Lo rende noto la Prefettura di Ancona aggiornando il precedente dato e sottolineando che ci sono ancora tre persone disperse. Le vittime sono state tutte identificate.“Il centro di coordinamento del soccorso – aggiunge la Prefettura – continua ad essere costantemente convocato presso la sala operativa unificata della regione Marche in raccordo e con il coordinamento della Protezione Civile”.foto Vigili del fuoco (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) ANCONA (ITALPRESS) – Dieci morti e treè, per il momento, il tragico bilancio delchescorse ore ha colpito le. Lo rende noto la Prefettura di Ancona aggiornando il precedente dato e sottolineando che ci sono ancora tre persone disperse. Lesono state tutte identificate.“Il centro di coordinamento del soccorso – aggiunge la Prefettura – continua ad essere costantemente convocato presso la sala operativa unificata della regionein raccordo e con il coordinamento della Protezione Civile”.foto Vigili del fuoco (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

