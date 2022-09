Magistrati, si vota al Csm: i dati sono allarmanti, ecco come ridare efficienza al sistema giustizia (Di venerdì 16 settembre 2022) di Roberto Oliveri del Castillo* Per uno strano incrocio degli eventi, nelle prossime settimane si susseguono due appuntamenti elettorali tra i più importanti di questi ultimi 20 anni, presentandosi prima le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, e poi a distanza di una settimana quelle per il Parlamento. La particolare complessità della situazione della giustizia impongono di sottolineare alcuni temi, che nel dibattito politico non hanno sempre il necessario spazio, pur essendo di fondamentale importanza per la migliore efficienza e funzionalità del servizio-giustizia. Non si può non partire dalla recente riforma del ministro Cartabia, la quale, tra i tanti temi forieri di criticità, ne ha introdotto uno potenzialmente devastante ove non riconsiderato dal nuovo Parlamento. La riforma infatti ha introdotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) di Roberto Oliveri del Castillo* Per uno strano incrocio degli eventi, nelle prossime settimane si susseguono due appuntamenti elettorali tra i più importanti di questi ultimi 20 anni, presentandosi prima le elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura, e poi a distanza di una settimana quelle per il Parlamento. La particolare complessità della situazione dellaimpongono di sottolineare alcuni temi, che nel dibattito politico non hanno sempre il necessario spazio, pur essendo di fondamentale importanza per la miglioree funzionalità del servizio-. Non si può non partire dalla recente riforma del ministro Cartabia, la quale, tra i tanti temi forieri di criticità, ne ha introdotto uno potenzialmente devastante ove non riconsiderato dal nuovo Parlamento. La riforma infatti ha introdotto ...

CenturrinoLuigi : RT @serebellardinel: Nonostante l'allarme lanciato dai Magistrati, via libera al decreto #Cartabia! Il parere positivo, senza condizioni, è… - damorantonio : RT @serebellardinel: Nonostante l'allarme lanciato dai Magistrati, via libera al decreto #Cartabia! Il parere positivo, senza condizioni, è… - dukana2 : RT @serebellardinel: Nonostante l'allarme lanciato dai Magistrati, via libera al decreto #Cartabia! Il parere positivo, senza condizioni, è… - leobeccarisi : RT @serebellardinel: Nonostante l'allarme lanciato dai Magistrati, via libera al decreto #Cartabia! Il parere positivo, senza condizioni, è… - francotaratufo2 : RT @serebellardinel: Nonostante l'allarme lanciato dai Magistrati, via libera al decreto #Cartabia! Il parere positivo, senza condizioni, è… -