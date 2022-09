Lockdown all'italiana, polemica per il film con Ezio Greggio (Di venerdì 16 settembre 2022) Lockdown all'italiana è un film che ha voluto portare l'incubo della pandemia e della quarantena su un piano più divertente, ma non tutti hanno reagito bene all'opera di Enrico Vanzina Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 settembre 2022)all'è unche ha voluto portare l'incubo della pandemia e della quarantena su un piano più divertente, ma non tutti hanno reagito bene all'opera di Enrico Vanzina

VincenzaSMF : RT @Solocarmen1: Stanziati altri 5 miliardi di aiuti all’Ucraina. Dalla stessa Ue che ci manda in lockdown energetico. - tra_mon : RT @Solocarmen1: Stanziati altri 5 miliardi di aiuti all’Ucraina. Dalla stessa Ue che ci manda in lockdown energetico. - Horatio1492DC : RT @Vito68122235: Video Costco Shangai e' stata messa in lockdown ieri e ancora una volta ci sono video di persone che cercano di scappare… - Vito68122235 : Video Costco Shangai e' stata messa in lockdown ieri e ancora una volta ci sono video di persone che cercano di sca… - 3cinematographe : Trama e cast di Lockdown all'italiana, film di Enrico Vanzina che sarà trasmesso su Canale 5 il 20 settembre alle 2… -