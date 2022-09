LIVE Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 5-2, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel terzo set (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-GONZALEZ/ZEBALLOS 5-2 Sinner conferma il break! Cerundolo deve allungare il match. 40-15 Seconda centrale dell’Italiano. 30-15 L’argentino perde la diagonale di diritto. 15-15 Cerundolo muove Sinner con il diritto e induce l’azzurro all’errore di rovescio. 15-0 Buona prima di Sinner. 4-2 ARRIVA IL break PER Sinner CHE CHIUDE DI DIRITTO 15-40 DUE PALLE break PER Sinner! 15-30 Diritto diagonale in rete dell’Italiano. 0-30 DIRITTO VINCENTE DELl’azzurro 0-15 Sinner MANDA AL TAPPETO ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-GONZALEZ/ZEBALLOS 5-2conferma ildeve allungare il match. 40-15 Seconda centrale dell’no. 30-15 L’argentino perde la diagonale di diritto. 15-15muovecon il diritto e induceall’errore di rovescio. 15-0 Buona prima di. 4-2 ARRIVA ILPERCHE CHIUDE DI DIRITTO 15-40 DUE PALLEPER! 15-30 Diritto diagonale in rete dell’no. 0-30 DIRITTO VINCENTE DEL0-15MANDA AL TAPPETO ...

