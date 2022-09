LIVE Salernitana-Lecce 0-0

Laha già ottenuto sette punti in queste prime sei giornate di campionato: nella scorsa stagione i campani avevano avuto bisogno di 10 partite per raggiungere lo stesso bottino - rispetto ...Probabili formazioni- LecceSALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. NicolaLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; ...Buonasera amici di TS da Roberto Sarrocco e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno! Tra poco in campo Salernitana e Lecce per la settima giornata del campionato di Serie A Tim, l'ultima prima della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...