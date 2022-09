LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: alle 14.10 la FP2, si accende la sfida a distanza tra Bagnaia e Quartararo (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Di seguito la classifica della FP1: 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’48.686 6 14 344.02 63 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.698 5 19 0.012 0.012 349.5 3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’48.775 12 19 0.089 0.077 345.0 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’48.862 17 21 0.176 0.087 341.8 5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’48.882 4 18 0.196 0.020 345.06 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’48.891 18 18 0.205 0.009 345.0 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.005 7 17 0.319 0.114 347.3 8 20 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.085 5 20 0.399 0.080 341.89 21 Franco MORBIDELLI ITA ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Di seguito la classifica della FP1: 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’48.686 6 14 344.02 63 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’48.698 5 19 0.012 0.012 349.5 3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’48.775 12 19 0.089 0.077 345.0 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’48.862 17 21 0.176 0.087 341.8 5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’48.882 4 18 0.196 0.020 345.06 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI 1’48.891 18 18 0.205 0.009 345.0 7 88 Miguel OIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.005 7 17 0.319 0.114 347.3 8 20 FabioFRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’49.085 5 20 0.399 0.080 341.89 21 Franco MORBIDELLI ITA ...

SkySportMotoGP : Motorland, le prime prove libere di MotoGP LIVE alle 9.55 su Sky Sport MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - Misterhelmet : Poi dite che non vi regalo mai niente! Orari MotoGP Aragon e occhio alle Live di Misterhelmet! #misterhelmet… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2022 in DIRETTA: Bagnaia parte forte Quartararo fatica. Alle 14.10 le FP2 - #MotoGP #Aragon… - gponedotcom : Espargarò ha portato in vetta l'Aprilia nella prima sessione di libere al Motorland, Bagnaia subito molto vicino me… - dianatamantini : APRILIA parte di slancio: Aleix Espargaro svetta nelle FP1 MotoGP ad Aragon. Fabio Quartararo prova il nuovo telaio… -