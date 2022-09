LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quarta, le Farfalle sbagliano nel misto. Pass olimpico rinviato (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questo intenso pomeriggio e vi auguriamo una buona serata. Appuntamento a domani, dalle ore 13.45, con la Finale all-around per le individualiste. 19.21 Domani toccherà a Sofia Raffaeli, che punta a vincere il titolo del concorso generale individuale. 19.20 L’Italia si è qualificata per le Finali di Specialità e domenica andranno a caccia delle medaglie, ma sono prove non olimpiche ed è inutile negare che sono meno importanti rispetto all’all-around. 19.19 Bulgaria, Israele, Spagna si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia dovrà Passare dai Mondiali 2023. 19.18 La Bulgaria ha vinto il concorso generale a squadre dei Mondiali 2022 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questo intenso pomeriggio e vi auguriamo una buona serata. Appuntamento a domani, dalle ore 13.45, con la Finale all-around per le individualiste. 19.21 Domani toccherà a Sofia Raffaeli, che punta a vincere il titolo del concorso generale individuale. 19.20 L’si è qualificata per le Finali di Specialità e domenica andranno a caccia delle medaglie, ma sono prove non olimpiche ed è inutile negare che sono meno importanti rispetto all’all-around. 19.19 Bulgaria, Israele, Spagna si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’dovràare dai2023. 19.18 La Bulgaria ha vinto il concorso generale a squadre deidi ...

