LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Farfalle a caccia dell’apoteosi! Giappone al comando

(Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 La pausa prevista è stata cancellata, ma il programma resta comunque in ritardo di 28 minuti. 16.23 Ricomincia la gara con la Corea del Sud. 16.22 L’Italia ha vinto il Mondiale all-around in quattro occasioni: 1975, 2009, 2010, 2011. Lo scorso anno fu seconda alle spalle della Russia, che ha vinto le ultime cinque edizioni. 16.20 L’Italia è agguerrita dopo il furto subito agli Europei: tre mesi fa fu impeccabile a Teal Aviv, ma le giurie premiarono Israele in maniera assolutamente immeritata. Levogliono riscattare lo scippo subito. 16.18 Questo l’ordine di rotazione: Corea del Sud, Cina, Georgia, Cina Taipei, Spagna, Australia, Armenia, Israele, Ucraina, Brasile, Venezuela, Bulgaria, Italia, Messico, Ungheria. 16.16 L’Italia incomincerà la propra avventura con palle e nastro, le ...

Quotidianinet : LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli d’oro al nastro e di bronzo alle clavette, talent… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle contro tutti serve essere più forti delle giurie! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli d’oro al nastro e di bronzo alle clavette talento… -

OA Sport

OA Sport vi propone la DIRETTAdei Mondiali 2022 diritmica , il concorso generale a squadre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi ...21:43 Si tratta della quarta medaglia in questo Mondiale per Sofia Raffaeli: oro al nastro, cerchio e palla e bronzo alle clavette. Quinta medaglia iridata complessiva per un'atleta che ha ancora solo ... LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giappone in testa, tra poco sarà il momento delle Farfalle! La diretta testuale dell'All-Around a squadre ai Mondiali di ginnastica ritmica, in scena a Sofia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre.Around a squadre ai Mondiali di ginnastica ritmica, in scena a Sofia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. Le Farfalle sono pronte a fare il loro esordio nel concorso generale per andare a caccia del pod ...