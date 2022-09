LIVE Germania-Spagna, Europei basket 2022 in DIRETTA: semifinale da brividi a Berlino, i padroni di casa ci credono (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Spagna, seconda semifinale dell’Eurobasket 2022! I padroni di casa cercano un successo per provare a giocarsi le proprie chances di vittoria di fronte al proprio pubblico nella finale in programma domenica sera (ore 20:30). Nei quarti la Nazionale del CT Gordie Herbert ha piegato la resistenza della Grecia di Giannis Antetokoumpo vincendo per 107-96, dopo aver battuto negli ottavi il Montenegro per 85-79. Decisivo, in entrambi gli incontri, Dennis Schröder (26 punti contro gli ellenici e 22 contro i balcanici). basket, Italia eliminata ai quarti degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, secondadell’Euro! Idicercano un successo per provare a giocarsi le proprie chances di vittoria di fronte al proprio pubblico nella finale in programma domenica sera (ore 20:30). Nei quarti la Nazionale del CT Gordie Herbert ha piegato la resistenza della Grecia di Giannis Antetokoumpo vincendo per 107-96, dopo aver battuto negli ottavi il Montenegro per 85-79. Decisivo, in entrambi gli incontri, Dennis Schröder (26 punti contro gli ellenici e 22 contro i balcanici)., Italia eliminata ai quarti degli ...

live_dom : RT @MT_Meli_: Qualche straccione esterofilo, prima o poi, dovrà spiegare perché quello attuato dalle intere classi dirigenti di Germania, F… - zazoomblog : LIVE – Germania-Grecia 83-71 Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Germania-Grecia #83-71 #Europei - ElevenSportsIT : ??DA CENTROCAMPO SLOUKAS 'Tre secondi con #Sloukas non sono pochi'.. PROPRIO NO! ??? @mirkofusi ??#Grecia-… - zazoomblog : LIVE – Germania-Grecia 31-27 Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Germania-Grecia #31-27 #Europei - zazoomblog : LIVE – Germania-Grecia Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Germania-Grecia #Europei #basket -