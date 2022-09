LIVE Germania-Spagna 91-96, Europei basket 2022 in DIRETTA: capolavoro spagnolo nell’ultimo quarto, sarà Francia-Spagna la Finale di EuroBasket 2022! (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: dopo un’autentica battaglia, la Spagna batte 91-96 la Germania grazie ad un ultimo quarto pazzesco e vola in Finale! Ora i ragazzi di Coach Scariolo ci sarà la Francia, altra favorita per la vittoria dell’Eurobasket 2022! I padroni di casa hanno lottato fino all’ultimo, dopo aver toccato anche il +10 come massimo vantaggio. 91-96 JUANCHO HERNANGOMEZ CON LA SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE, LA CHIUDE COSI’! 91-94 MAODO LO DA TRE PUNTI: -3! 88-94 Juancho Hernangomez infallibile dalla lunetta: altro 2/2 e +6 Spagna! 88-92 Schiacciata di Theis, padroni di casa nuovamente a -4. 86-92 2/2 anche per Lorenzo Brown a cronometro ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui: dopo un’autentica battaglia, labatte 91-96 lagrazie ad un ultimopazzesco e vola in! Ora i ragazzi di Coach Scariolo cila, altra favorita per la vittoria dell’Euro! I padroni di casa hanno lottato fino all’ultimo, dopo aver toccato anche il +10 come massimo vantaggio. 91-96 JUANCHO HERNANGOMEZ CON LA SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE, LA CHIUDE COSI’! 91-94 MAODO LO DA TRE PUNTI: -3! 88-94 Juancho Hernangomez infallibile dalla lunetta: altro 2/2 e +6! 88-92 Schiacciata di Theis, padroni di casa nuovamente a -4. 86-92 2/2 anche per Lorenzo Brown a cronometro ...

