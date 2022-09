LIVE Germania-Spagna 51-46, Europei basket 2022 in DIRETTA: Schröder ed Obst sugli scudi, padroni di casa davanti all’intervallo lungo (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:20 Nel secondo quarto la Spagna ha provato a spaccare la partita grazie a due fiammate dall’arco di Rudy Fernandez (6 punti), ma spinta dall’entusiasmo del pubblico di casa la Germania rigirato la partita piazzando un break micidiale da 14-0 che ha ribaltato il punteggio. Dennis Schröder è in assoluto stato di grazia con 19 punti in 15’42” sul parquet, insieme ai 9 punti di Andreas Obst (3/5 dall’arco). Doppia preghiera respinta dal ferro per la Germania, che però va negli spogliatoi in vantaggio per 51-46 sulla Spagna in questa seconda semifinale di Eurobasket 2022! 51-46 Saiz in rotazione, -5 Spagna! 51-44 Altra bomba impressionante di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 Nel secondo quarto laha provato a spaccare la partita grazie a due fiammate dall’arco di Rudy Fernandez (6 punti), ma spinta dall’entusiasmo del pubblico dilarigirato la partita piazzando un break micidiale da 14-0 che ha ribaltato il punteggio. Dennisè in assoluto stato di grazia con 19 punti in 15’42” sul parquet, insieme ai 9 punti di Andreas(3/5 dall’arco). Doppia preghiera respinta dal ferro per la, che però va negli spogliatoi in vantaggio per 51-46 sullain questa seconda semifinale di Euro! 51-46 Saiz in rotazione, -5! 51-44 Altra bomba impressionante di ...

