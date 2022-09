LIVE Berrettini-Baez, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: tutto pronto all’Unipol Arena di Bologna (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-CERUNDOLO 15.10 L’INNO ItaliaNO, L’INNO DI MAMELI! 15.09 Entrano in campo le due squadre: un boato di tutta l’Unipol Arena all’ingresso degli azzurri, in particolar modo quelli di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. 15.07 Una vittoria contro l’Argentina porterebbe gli azzurri alle finali di Malaga: fondamentale vincere il più possibile per qualificarsi come primi. 15.04 Entra in campo per primo Matteo Berrettini: è sempre un compito scomodo quello di rompere il ghiaccio e portare a casa il primo punto. 15.01 Baez aveva fatto il suo debutto con la maglia dell’Argentina in Davis nel turno di qualificazione, vincendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-CERUNDOLO 15.10 L’INNONO, L’INNO DI MAMELI! 15.09 Entrano in campo le due squadre: un boato di tutta l’Unipolall’ingresso degli azzurri, in particolar modo quelli di Matteoe Jannik Sinner. 15.07 Una vittoria contro l’porterebbe gli azzurri alle finali di Malaga: fondamentale vincere il più possibile per qualificarsi come primi. 15.04 Entra in campo per primo Matteo: è sempre un compito scomodo quello di rompere il ghiaccio e portare a casa il primo punto. 15.01aveva fatto il suo debutto con la maglia dell’innel turno di qualificazione, vincendo ...

