LIVE Berrettini-Baez, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: si comincia alle 15.00 a Bologna (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-CERUNDOLO 14.31 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto fra Matteo Berrettini e Sebastian Baez, primo incontro della serie fra Italia e Argentina. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Sebastian Baez che apre la serie tra Italia e Argentina del Gruppo A di Coppa Davis 2022. Berrettini, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Us Open senza brillare, è apparso in crescita nel match d’esordio contro Borna Coric: il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-CERUNDOLO 14.31 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel confronto fra Matteoe Sebastian, primo incontro della serie fra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Matteoe Sebastianche apre la serie tradel Gruppo A di2022., dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Us Open senza brillare, è apparso in crescita nel match d’esordio contro Borna Coric: il ...

sportli26181512 : Italia-Argentina in Coppa Davis: Berrettini-Baez, il risultato in diretta live: Italia in campo a Bologna contro l'… - fedeerr : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… - TelDiTen : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… - evendensershade : RT @federtennis: ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bolelli ?? Z… - federtennis : ????Italia ?? Argentina???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? Baez Sinner ?? Cerundolo Fognini/Bole… -