Lil Nas X honor guest ai Mondiali di League of Legends, porterà la sua voce… e anche una nuova skin (Di venerdì 16 settembre 2022) League of Legends, il popolarissimo videogioco MOBA sviluppato da Riot Games, ha un nuovo Presidente: è il rapper Lil Nas X che, in occasione dei Mondiali di quest'anno, sarà responsabile della creazione di una nuova skin e di momenti musicali "esplosivi", tra cui una performance live. Ecco tutti i dettagli riportati dalla software house. Lil Nas X è il nuovo presidente di League of Legends – ComputerMagazine.itSarà il rapper Lil Nas X il nuovo Presidente di League of Legends, uno dei videogiochi MOBA pià popolari al mondo, con oltre 180 milioni di giocatori che ogni mese condividono avvincenti sfide online sia su Windows sia su Mac. E' stata la stessa software house Riot Games, ideatrice e sviluppatrice del gioco ...

