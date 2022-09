Letta ha deciso al posto degli elettori: “Meloni e Salvini non possono fare i premier, sono inadeguati” (Di venerdì 16 settembre 2022) “La posizione che Lega e Fratelli d’Italia hanno espresso a Strasburgo è incompatibile con la guida di un grande paese occidentale“. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in una intervista a La Stampa, parlando del voto di ieri al Parlamento europeo. Lega e Fdi hanno votato contro il rapporto in cui l’Ungheria viene definita “autocrazia elettorale”. Letta contro Meloni e Salvini per il voto sull’Ungheria “L’ho trovata una cosa gravissima, perché, quando ci dicono che non c’è alcun allarme democratico, che quel che diciamo da mesi non è vero, semplicemente sbagliano. Quando si tratta di prendere posizioni nette e chiare Salvini e Meloni stanno sempre sistematicamente dall’altra parte”, afferma ancora il leader dem. Quanto al dossier Usa sui soldi ai partiti mondiali dalla Russia, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) “La posizione che Lega e Fratelli d’Italia hanno espresso a Strasburgo è incompatibile con la guida di un grande paese occidentale“. Lo dice il segretario del Pd Enricoin una intervista a La Stampa, parlando del voto di ieri al Parlamento europeo. Lega e Fdi hanno votato contro il rapporto in cui l’Ungheria viene definita “autocrazia elettorale”.controper il voto sull’Ungheria “L’ho trovata una cosa gravissima, perché, quando ci dicono che non c’è alcun allarme democratico, che quel che diciamo da mesi non è vero, semplicemente sbagliano. Quando si tratta di prendere posizioni nette e chiarestanno sempre sistematicamente dall’altra parte”, afferma ancora il leader dem. Quanto al dossier Usa sui soldi ai partiti mondiali dalla Russia, ...

