L’esondazione del fiume Misa nel centro di Senigallia | VIDEO

(Di venerdì 16 settembre 2022) La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta tra il tardo pomeriggio e la sera di ieri – giovedì 15 settembre – sulle Marche ha provocato morti, dispersi e numerosi danni (che devono ancora essere valutati). Le vittime sono state registrate, come spiegato dalla Protezione Civile, nei comuni di Ostra, Tre Castelli e Barbara. Ma nella zona della provincia di Ancona c’è timore anche per altre città. In particolare a, dove c’è statadel. Un qualcosa di analogo, con effetti devastanti, si era verificata già il 3 maggio del 2014, provocando morti e danni per centinaia di milioni di euro. #Maltempo nelle Marche, esonda ila #: popolazione invitata a restare a casa e andare ai piani alti. Chiuso casello A14 ...

Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa", ha detto'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi. In alcune località, 'non c'è stato tempo di ...Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa'. Lo dice all'Ansa'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi. In alcune località, 'non c'è stato tempo di ...