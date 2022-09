Lecce | Del Rosso | 'Raccolto quanto seminato Baroni mi ha detto di sostituirlo sempre'

Giorgiolaporta : Nel giorno dell’approvazione del #SalarioMinimo vengono condannati il #Pd di #Lecce e la #Bellanova al pagamento di… - SerieA : ?? HT | Il Lecce è avanti allo scadere del primo tempo grazie al lampo di Ceesay! ?? #SalernitanaLecce 0??-1?? - GoalItalia : Prima rete in trasferta ? Prima vittoria del Lecce ? #Ceesay #SalernitanaLecce - Vittoriog82 : RT @Bresingar_: Il secondo gol del Lecce l’ha fatto Chiesa o Pogba ? - EHEAAOO : RT @Bresingar_: Il secondo gol del Lecce l’ha fatto Chiesa o Pogba ? -

L'attaccanteGabriel Strefezza ha commentato la vittoria ottenuta in casa della Salernitana Le parole di Strefezza dopo la gara tra Salernitana e: EMOZIONI - "Per adesso il gol più bello della mia ...(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (28 st Gallo); Askildsen (21 ... All.: Baroni (squalificato, in panchinaRosso). Arbitro : Doveri di Roma. Reti : nel pt 43 ...Una sfortunata autorete di Gonzalez pareggia il gol di Ceesay, ma Strefezza firma all'83' il gol che vale il primo successo salentino dal ritorno in A.A margine della sfida con il Lecce, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, è tornato su quanto accaduto all'Allianz Stadium intervenendo ai microfoni di Sky: "Sono ...