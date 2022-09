Le ultime da Castelvolturno | Lozano rientra in gruppo

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo il successo in Champions sul campo di Glasgow e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la settima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e circuito di forza la squadra ha svolto lavoro tecnico tattico. Ildi coloro che non sono andati in campo mercoledì ha conclusione la sessione con partita a campo ridotto e conclusioni in porta. Demme ha fatto allenamento personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie.ha svolto l’intera seduta in. Sscnapoli.it