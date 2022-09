Le scorribande di TikTok stanno per finire Le nuove regole del governo Usa

(Di venerdì 16 settembre 2022) Un accordo trae ildegli Stati Uniti dovrebbe mettere a tacere i problemi di sicurezza nazionale creati dall’app cinese. A rendere pubblica la trattativa è stata Venessa Pappas, Chief Operating Officer della piattaforma di proprietà di ByteDance, senza tuttavia fornire maggiori dettagli sullo stato dell’arte. Il documento finale, su cuista lavorando insieme al Committee on Foreign Investment (un panel federale che sovrintende alle acquisizioni e alle fusioni delle società straniere), “soddisferà tutti i problemi” posti da Washington, ha assicurato Pappas dopo essere stata torchiata per tre ore dalla Commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato. Durante l’udienza, i rappresentanti democratici e repubblicani ci sono andati giù duro. “Pensiamo che tutti i dati degli americani raccolti e ...

ilgazzettino.it

"Tinder, poi le sdraio" Una notte in discoteca con i ragazzini:, tanti selfie e poco eros ... Si presentano con i soprannomi che si sono dati per fare queste: "Io sono Birillo, e lo ...La famiglia è nota per i molteplici siparietti che tra Instagram e, divertono i milioni di ... Questa volta però lo scenario è cambiato e la capitale ha fatto da sfondo alledell'... Appuntamento sui social e risse in centro storico: a Treviso sono tornate le terribili baby gang