Le sanzioni alla Russia stanno funzionando eccome. L'analisi di Andrea Pasini (Di venerdì 16 settembre 2022) A quasi sette mesi dall'invasione del territorio ucraino da parte delle truppe russe, viene da chiedersi cosa ne sarà di questo conflitto. Mentre l'Ucraina continua con grande fatica a riconquistare terreno a sud e a est del paese, l'Europa prosegue con le sanzioni per contrastare l'avanzata di Mosca. Una guerra silenziosa, quella tra l'Ue e il Cremlino, che non si muove sul terreno di guerra ma che risulta altrettanto dannosa per entrambe le parti. Se infatti Putin continua a ricattare l'Europa con l'arma del gas, ad agosto lo stato russo è andato in deficit per 360 miliardi di rubli, pari a 5,9 miliardi di euro. Dallo scoppio del conflitto a oggi, la Russia di Putin ha così decimato il suo surplus (a febbraio superiore ai 500 miliardi di rubli). Chi sostiene che le sanzioni non abbiano effetto sulla Russia è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) A quasi sette mesi dall'invasione del territorio ucraino da parte delle truppe russe, viene da chiedersi cosa ne sarà di questo conflitto. Mentre l'Ucraina continua con grande fatica a riconquistare terreno a sud e a est del paese, l'Europa prosegue con leper contrastare l'avanzata di Mosca. Una guerra silenziosa, quella tra l'Ue e il Cremlino, che non si muove sul terreno di guerra ma che risulta altrettanto dannosa per entrambe le parti. Se infatti Putin continua a ricattare l'Europa con l'arma del gas, ad agosto lo stato russo è andato in deficit per 360 miliardi di rubli, pari a 5,9 miliardi di euro. Dallo scoppio del conflitto a oggi, ladi Putin ha così decimato il suo surplus (a febbraio superiore ai 500 miliardi di rubli). Chi sostiene che lenon abbiano effetto sullaè in ...

borghi_claudio : Dalla lettura dei giornali di domani si evince che se uno fa due conti e nota che le sanzioni fanno più male a noi… - EnricoLetta : Per Salvini la colpa di tutto è dell’Ue e delle sanzioni alla Russia, per me tutto nasce il 24 febbraio, quando ci… - matteosalvinimi : È lecito chiedersi se le sanzioni alla Russia stiano funzionando? - giacrival : RT @putino: “Ora vanno revocate le sanzioni alla Russia: Putin ci riconoscerà come interlocutore e Zelensky, una pedina della NATO che vuol… - Givingvoiceit : #ElezioniPolitiche2022 Memo sull'affidabilità di Matteo #Salvini. Prima le sanzioni alla #Russia non funzionano.… -

Riforma pensioni 2022/ Meloni: Opzione donna strutturale e da valutare per gli uomini SANZIONI E CRISI ENERGIA/ "Siamo in guerra, serve uno scostamento di bilancio europeo" LE DICHIARAZIONI DI MISIANI Intervistato da affaritaliani.it, Antonio Misiani spiega che in tema di riforma ... Cnpr Forum, Fenu (M5s): "Riduzione cuneo fiscale priorità prossimo governo" ... iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate, senza sanzioni e interessi". "A mio avviso " ha ... Solo modificando le leggi in merito alla responsabilità amministrativa e all'abuso d'ufficio sarà ... Multe: nuovo aumento dal 2023 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ... A Samarcanda un salotto per l'Iran Raisi suggella con Putin e Xi l'inedita partecipazione di Teheran a un organismo internazionale. Il collante è l'odio per la ... E CRISI ENERGIA/ "Siamo in guerra, serve uno scostamento di bilancio europeo" LE DICHIARAZIONI DI MISIANI Intervistato da affaritaliani.it, Antonio Misiani spiega che in tema di riforma ...... iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate, senzae interessi". "A mio avviso " ha ... Solo modificando le leggi in meritoresponsabilità amministrativa e all'abuso d'ufficio sarà ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Raisi suggella con Putin e Xi l'inedita partecipazione di Teheran a un organismo internazionale. Il collante è l'odio per la ...