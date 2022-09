Le limitazioni al traffico per la Maratonina di Udine domenica 18 settembre (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ stata firmata dal prefetto di Udine l’ordinanza di chiusura delle strade che nella mattinata di domenica 18 settembre saranno interessate dalla Maratonina Internazionale Città di Udine, la cui 22^ edizione si aprirà nella serata di domani, venerdì 16, con la cronoscalata a invito “Salita del Castello Bassani Immobiliare”. limitazioni AL traffico. Le limitazioni alla circolazione scatteranno alle 8.30, un’ora prima dell’inizio della corsa, il cui start è appunto previsto per le 9.30 in via della Vittoria, davanti all’Istituto Sello. Da allora e fino al termine della competizione piazza della Libertà e via Cavour saranno completamente chiuse con transenne; le altre strade interessate dalla mezza maratona verranno precluse al transito fino al ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ stata firmata dal prefetto dil’ordinanza di chiusura delle strade che nella mattinata di18saranno interessate dallaInternazionale Città di, la cui 22^ edizione si aprirà nella serata di domani, venerdì 16, con la cronoscalata a invito “Salita del Castello Bassani Immobiliare”.AL. Lealla circolazione scatteranno alle 8.30, un’ora prima dell’inizio della corsa, il cui start è appunto previsto per le 9.30 in via della Vittoria, davanti all’Istituto Sello. Da allora e fino al termine della competizione piazza della Libertà e via Cavour saranno completamente chiuse con transenne; le altre strade interessate dalla mezza maratona verranno precluse al transito fino al ...

Italpress : Aggiornamento sulle limitazioni al traffico - messveneto : Maratonina e partita in casa con l’Inter: tutte le chiusure e le limitazioni al traffico a Udine - VesuvioLive : Festa di San Gennaro. Limitazioni al traffico veicolare e divieti di sosta - LuceverdeRadio : ??#Treni -Linea Venezia-Trento ?Traffico sospeso tra Castello di Godego e Bassano del Grappa per accertamenti ?… - torinoggi : Traffico, sospese le limitazioni alla circolazione per venerdì 16 settembre -