Le immagini dell'alluvione nelle Marche (Di venerdì 16 settembre 2022) Strade invase dal fango, oggetti e mobili trascinati per vari metri. Molti citatdini dell'entroterra marchigiano si sono risvegliati in queste condizioni stamattina, dopo la violenta alluvione che dalle Marche si è estesa fino all'Umbria. Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la regione. Pianello di Ostra è tra le città più colpite dal maltempo. Nella notte tra giovedì e venerdì in sole due ore sono caduti 420 millimetri di pioggia, una quantità d'acqua che cade di solito in circa sei mesi. Tra le province di Ancona e Pesaro Urbino i vigili del fuoco hanno fatto oltre 400 interventi e sono al lavoro con oltre 300 persone. Tutti i principali leader politici hanno già espresso il loro supporto alla popolazione colpita. Oltre a Matteo Salvini, Enrico Letta e Carlo Calenda, anche Giorgia Meloni ha dato la ...

