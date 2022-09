Lazio, arriva la decisione dopo l’umiliazione in Europa League: il comunicato (Di venerdì 16 settembre 2022) Imparare dagli errori ed imparare dagli altri, soprattutto se sono tuoi nemici, è una delle virtù più più grandi che una persona può avere. A maggior ragione se si parla di una società. Lo scorso anno, nell’esordio stagionale in Conference League in Norvegia contro il Bodo Glimt, dopo aver subito una roboante sconfitta, la Roma aveva deciso di rimborsare i propri tifosi che in gran massa avevano varcato quasi il Polo Nord. La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca.— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2022 Allo stesso modo la Lazio, dopo la sconfitta di ieri in casa del Midtylland per 5-1, ha voluto intraprendere la stessa politica. Tramite ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) Imparare dagli errori ed imparare dagli altri, soprattutto se sono tuoi nemici, è una delle virtù più più grandi che una persona può avere. A maggior ragione se si parla di una società. Lo scorso anno, nell’esordio stagionale in Conferencein Norvegia contro il Bodo Glimt,aver subito una roboante sconfitta, la Roma aveva deciso di rimborsare i propri tifosi che in gran massa avevano varcato quasi il Polo Nord. La S.S.rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca.— S.S.(@OfficialSS) September 16, 2022 Allo stesso modo lala sconfitta di ieri in casa del Midtylland per 5-1, ha voluto intraprendere la stessa politica. Tramite ...

