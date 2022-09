Lavoro: Orlando, 'Bonaccini? Non del tutto d'accordo, servono sia politiche che regole' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Non sono del tutto d'accordo. L'Emilia Romagna è una esperienza molto avanzata, ma anche aver precarizzato il Lavoro ha incoraggiato un percorso di competizione basato sullo sfruttamento del Lavoro piuttosto che sugli investimenti, sul capitale e sulla ricerca". Lo ha detto Andrea Orlando, a Agorà, replicando alle affermazioni di Stefano Bonaccini sul Lavoro. "Ci vogliono tutte e due le cose, le politiche industriali, è vero, ma anche regole più compatibili con una stabilità del Lavoro -ha spiegato il ministro del Lavoro-. Questo perchè se chiediamo ai lavoratori di investire fortemente sulle loro capacità, sul miglioramento delle loro competenze, non gli possiamo offrire ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set (Adnkronos) - "Non sono deld'. L'Emilia Romagna è una esperienza molto avanzata, ma anche aver precarizzato ilha incoraggiato un percorso di competizione basato sullo sfruttamento delpiuttosto che sugli investimenti, sul capitale e sulla ricerca". Lo ha detto Andrea, a Agorà, replicando alle affermazioni di Stefanosul. "Ci vogliono tutte e due le cose, leindustriali, è vero, ma anchepiù compatibili con una stabilità del-ha spiegato il ministro del-. Questo perchè se chiediamo ai lavoratori di investire fortemente sulle loro capacità, sul miglioramento delle loro competenze, non gli possiamo offrire ...

raffaellapaita : Caro Orlando, le tue profezie non sono credibili. Ti ricordi quando avevi promesso di non andare al governo con Dra… - 5Graziella1 : RT @senzasinistra: Dice #Orlando Min Lavoro che la gente non capisce che il Pd non e’più il partito del #JobsAct…Se negli anni in cui siete… - NazzarenoMi : RT @mareblu201: @pietroraffa Siamo sopravvissuti a 3 anni di #Conte, gli con una pandemia mondiale con #Speranza alla Sanità, una guerra in… - UgoSais : @ricpuglisi E come non citare Orlando ministro della CIG, ooops, pardon, ministro del lavoro? - Paolo_Vig : @pietroraffa Orlando al lavoro? -