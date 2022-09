Lavoro domestico, entro il 30 settembre le richieste per il bonus da 200 euro (Di venerdì 16 settembre 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus di 200 euro previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 settembre 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30per richiedere ildi 200previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di...

