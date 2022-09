Lauren Bacall, la diva del cinema dallo sguardo magnetico (Di venerdì 16 settembre 2022) diva noir dello silver screen, elegante e seducente, è Lauren Bacall, attrice teatrale e cinematografica dallo sguardo magnetico. Sempre sotto le luci dei riflettori per la storia d’amore con Humphrey Bogart, con cui scrive la storia dell’epoca d’oro di Hollywood. Ripercorriamo brevemente la carriera dell’attrice con alcuni dei film che l’hanno resa celebre. “L’immaginazione è l’aquilone più alto su cui si possa volare.“ L’esordio Lauren Bacall, pseudonimo di Betty Joan Perske, nasce il 16 Settembre 1927 nel Bronx, quartiere di New York. Nonostante l’estrazione sociale dei genitori, Betty riceve un’ottima educazione grazie al supporto economico degli zii che le pagano gli studi. Si appassiona giovanissima al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)noir dello silver screen, elegante e seducente, è, attrice teatrale etografica. Sempre sotto le luci dei riflettori per la storia d’amore con Humphrey Bogart, con cui scrive la storia dell’epoca d’oro di Hollywood. Ripercorriamo brevemente la carriera dell’attrice con alcuni dei film che l’hanno resa celebre. “L’immaginazione è l’aquilone più alto su cui si possa volare.“ L’esordio, pseudonimo di Betty Joan Perske, nasce il 16 Settembre 1927 nel Bronx, quartiere di New York. Nonostante l’estrazione sociale dei genitori, Betty riceve un’ottima educazione grazie al supporto economico degli zii che le pagano gli studi. Si appassiona giovanissima al ...

