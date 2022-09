Laura Pausini, la gonna trasparente non passa inosservata | Che look (Di venerdì 16 settembre 2022) Agli occhi attenti dei fan non è di certo sfuggito il look di Laura Pausini: l’avete vista con la gonna semi trasparente? Guardate con attenzione. La nota cantante è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su una foto che non è di certo passata inosservata, avete visto L'articolo Laura Pausini, la gonna trasparente non passa inosservata Che look chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 16 settembre 2022) Agli occhi attenti dei fan non è di certo sfuggito ildi: l’avete vista con lasemi? Guardate con attenzione. La nota cantante è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su una foto che non è di certota, avete visto L'articolo, lanonChechemusica.it.

LegaSalvini : VIVA LAURA PAUSINI E LA SUA LIBERTÀ! ?? #25settembrevotoLega, io ci #Credo! - elio_vito : Il Congresso della Democrazia cristiana nel 1976 si concluse sulle note di Bella ciao, ditelo a Salvini (ed a Laura Pausini...)! - matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - PMurroccu : RT @GkzDracula: Laura Pausini per rimediare dedica una canzone del suo repertorio a @EnricoLetta. La solit… - Damianodanny1 : ABORRO IL FASCISMO SCELTO DI NON CANTARE BRANO STRUMENTALIZZATO CONTESTI POLITICI DIVERSI TRA LORO LAURA PAUSINI S… -