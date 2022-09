LaLiga Santander: Valverde e Iraola: due vite parallele che si separeranno sabato (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-15 23:28:35 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Ernesto Valverde e Andoni Iraola sono una parte fondamentale della storia recente dell’Athletic Club. Su questo ci sono pochi dubbi. Tuttavia, sabato a San Mamés ci sarà un’inversione di tendenza che probabilmente nessuno dei due avrebbe previsto all’inizio del secolo. Dopo aver condiviso uno spogliatoio a Bilbao in un massimo di tre diverse categorie, Valverde e Iraola saranno rivali per la prima volta dalla panchina e saranno rivali in quella che entrambi considerano la loro casa calcistica. Il legame tra Valverde e Iraola ha origini lontane. L’allenatore dell’Estremadura è stato incaricato di scommettere su quello di Usurbil sia per il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) 2022-09-15 23:28:35 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Ernestoe Andonisono una parte fondamentale della storia recente dell’Athletic Club. Su questo ci sono pochi dubbi. Tuttavia,a San Mamés ci sarà un’inversione di tendenza che probabilmente nessuno dei due avrebbe previsto all’inizio del secolo. Dopo aver condiviso uno spogliatoio a Bilbao in un massimo di tre diverse categorie,saranno rivali per la prima volta dalla panchina e saranno rivali in quella che entrambi considerano la loro casa calcistica. Il legame traha origini lontane. L’allenatore dell’Estremadura è stato incaricato di scommettere su quello di Usurbil sia per il ...

