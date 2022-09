L’agente di Mertens | «Con la Juve colloqui concreti | ma il cuore ha suggerito a Dries di non accettare»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 settembre 2022)di, Stijn Francis, ospite del podcast “Mid Mid”, è tornato sull’addio al Napoli e all’Italia dell’attaccante belga. Le sue parole sono state riportate dal Corriere dello Sport. A De Laurentiis non abbiamo mai chiesto molto, il nostro errore è stato accorgersi troppo tardi che la storia stava per finire. C’era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma non c’è stato niente da fare. Sull’offerta della. Se si confronta con l’offerta dellantus quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Con lac’è stato uno concreto e interessante, per noi e per. Ma ilgli ha ...