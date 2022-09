L’addio di Federer: “Il tennis è stato tanto generoso” (Di venerdì 16 settembre 2022) Roger Federer dice addio al tennis professionistico. "Devo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera. La Laver Cup della prossima settimana sarà il mio ultimo torneo". Ha scelto una lunga lettera su Instagram il 41enne tennista di Basilea per dire addio al tennis professionistico. "Come sapete, gli ultimi tre anni mi hanno presentato delle sfide sotto forma di infortuni e operazioni - scrive - Ho lavorato tanto per ritornare a una forma completamente competitiva. Ma conosco anche limite le capacità del mio corpo e il suo messaggio è chiaro. Ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto io potessi immaginare, ma ora è arrivato il momento di capire di dire basta e terminare al mia carriera da ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) Rogerdice addio alprofessionistico. "Devo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera. La Laver Cup della prossima settimana sarà il mio ultimo torneo". Ha scelto una lunga lettera su Instagram il 41enneta di Basilea per dire addio alprofessionistico. "Come sapete, gli ultimi tre anni mi hanno presentato delle sfide sotto forma di infortuni e operazioni - scrive - Ho lavoratoper ritornare a una forma completamente competitiva. Ma conosco anche limite le capacità del mio corpo e il suo messaggio è chiaro. Ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Ilmi ha trattato più generosamente di quanto io potessi immaginare, ma ora è arrivato il momento di capire di dire basta e terminare al mia carriera da ...

rtl1025 : ?? 'Un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il mondo'. Rafael #Nadal accoglie così, con l'amar… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? 'Un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il mondo'. Rafael #Nadal accoglie così, con l'amaro in bocca,… - CaaMoJF : RT @IntedItalia: La #LaverCup 2022 sarà l'ultimo torneo in cui vedremo giocare @rogerfederer! Il campione svizzero dice addio al #tennis ??… - DPintus77 : @FiorinoLuca soffro ancora per Edberg e Sampras, oltre che per Safin e Delpo. l'addio di Federer è come quello a De… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Con l'addio di Federer finisce l'età dell'oro per i gesti bianchi di Giorgia Mecca -