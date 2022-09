La sveglia di Bonaccini al Pd | «Smettiamola di sentirci i migliori Corriamo per vincere | non per perdere bene»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefanocerca di dare una scossa al Partito Democratico. E ricorda, se mai ce ne fosse il bisogno, che alle elezioni del 25 settembre si corre per. E non per. Nell’intervista rilasciata a Repubblica il governatore virtualmente candidato alla successione di Enrico Letta dice che vede «un po’ smunto» il suo partito. E dice che per provare a«bisogna presentare proposte chiare e comprensibili». Tre esempi: «Una busta paga in più in tasca ai lavoratori e un salario minimo per chi oggi non è coperto da un contratto collettivo. Una forte spinta sulla transizione ecologica ed energetica perché significa bollette più basse e un pianeta più pulito per i nostri figli, a fronte della destra che vaneggia di nucleare senza dire dove e quando. ...