La speaker Usa Nancy Pelosi, 'domani andrò in Armenia' (Di venerdì 16 settembre 2022) "domani andrò in Armenia": lo ha annunciato oggi a Berlino Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda. Pelosi accetterà così un "invito espresso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) "in": lo ha annunciato oggi a Berlinodella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda.accetterà così un "invito espresso ...

S_Zoppellaro : RT @Lorenzomonfreg: Speaker Usa Nancy Pelosi pochi minuti fa a Berlino: 'Domani andrò in #Armenia', 'fieri di riconoscere che più di 100 an… - News24_it : La speaker Usa Nancy Pelosi, 'domani andrò in Armenia' - Lorenzomonfreg : Speaker Usa Nancy Pelosi pochi minuti fa a Berlino: 'Domani andrò in #Armenia', 'fieri di riconoscere che più di 10…