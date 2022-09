“La sfida del clima merita la stessa attenzione del Covid e della guerra”: l’appello del Papa e la storia della sua conversione ecologista (Di venerdì 16 settembre 2022) “Lo stato di degrado della nostra casa comune merita la stessa attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie e i conflitti bellici”. Lo scrive Papa Francesco in un tweet in occasione del World Ozone Day, la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono istituita nel 1994 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. È stato scelto il 16 settembre per ricordare la data della firma, avvenuta nel 1987, del Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Anche Bergoglio, che può essere considerato il Pontefice più ecologista della storia, ha voluto far sentire la sua voce in questa occasione. Francesco ha il merito di aver dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “Lo stato di degradonostra casa comuneladi altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie e i conflitti bellici”. Lo scriveFrancesco in un tweet in occasione del World Ozone Day, la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono istituita nel 1994 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. È stato scelto il 16 settembre per ricordare la datafirma, avvenuta nel 1987, del Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Anche Bergoglio, che può essere considerato il Pontefice più, ha voluto far sentire la sua voce in questa occasione. Francesco ha il merito di aver dato ...

