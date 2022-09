La Sfattoria degli ultimi, l'ultima trovata per non fare salami (Di venerdì 16 settembre 2022) Non ne sapevo nulla, non sono onnisciente e poi tante cose tristi cerco di non saperle ma l’altra sera me l’hanno sbattuta in faccia, a “Controcorrente”, l’esistenza della Sfattoria degli ultimi, “rifugio per maiali e cinghiali”. Con la S che sa di prefisso privativo: privazione del senno? Ma forse è la S di Santuario, perché anche così si definiscono, “Santuario”: il santuario del dio suino? Insomma un posto, e non credevo alle mie orecchie, ma pur essendo in collegamento con un auricolare ballerino ci ho sentito benissimo, dove si curano i cinghiali malati. Io sono un fiero antropocentrico, e per il problema cinghiali ho una soluzione collaudata: i salami. Però questo dell’ospedale dei cinghiali è antropocentrismo al quadrato: in natura non possono esistere cinghiali malati, solo un uomo può arrivare a concepire la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Non ne sapevo nulla, non sono onnisciente e poi tante cose tristi cerco di non saperle ma l’altra sera me l’hanno sbattuta in faccia, a “Controcorrente”, l’esistenza della, “rifugio per maiali e cinghiali”. Con la S che sa di prefisso privativo: privazione del senno? Ma forse è la S di Santuario, perché anche così si definiscono, “Santuario”: il santuario del dio suino? Insomma un posto, e non credevo alle mie orecchie, ma pur essendo in collegamento con un auricolare ballerino ci ho sentito benissimo, dove si curano i cinghiali malati. Io sono un fiero antropocentrico, e per il problema cinghiali ho una soluzione collaudata: i. Però questo dell’ospedale dei cinghiali è antropocentrismo al quadrato: in natura non possono esistere cinghiali malati, solo un uomo può arrivare a concepire la ...

enpaonlus : ENPA in Tribunale con le altre Associazioni per il diritto di vivere degli animali della #Sfattoria . La decisione… - AnnaNegrotti : RT @OIPAItalia: Sfattoria degli ultimi, le associazioni: «Confronto con le autorità prima del 4 ottobre, data del rinvio» ?? - efwhitton : Urgent Update from La Sfattoria Degli Ultimi Sanctuary ?? - AntoninaLeone : RT @enpaonlus: ENPA in Tribunale con le altre Associazioni per il diritto di vivere degli animali della #Sfattoria . La decisione del TAR f… - level5veganlady : RT @Ifyouneedmeblog: Anch'io sto con la Sfattoria degli Ultimi!!!!! ???? Insieme ce la faremo!!!!!?????? -