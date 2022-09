La sesta edizione di AlturEstival si aprirà con il concerto dell’Arianna Art Ensemble (Di venerdì 16 settembre 2022) SAN MARTINO DELLE SCALE – La sesta edizione di AlturEstival, natura, arti e culture tra i monti di Palermo, organizzata dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, si aprirà il 17 settembre, alle 10.00, all’Abbazia di San Martino delle Scale, dove si parlerà delle attività svolte dal Club Alpino Siciliano in occasione dei festeggiamenti per i 130 anni dalla sua fondazione ed anche dell’iniziativa in cui sono coinvolti C.A.S. e Abbazia di San Martino, ovvero il neonato “Ecomuseo dei Sentieri Culturali dei Monti di Palermo”, progetto di ecomuseo che lega le aree montuose di San Martino delle Scale, di Monreale e della Conca d’Oro. Alla presentazione del progetto saranno invitate a partecipare tutte le Istituzioni protagoniste dell’iniziativa: Club Alpino Siciliano, Comune di Monreale, ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 16 settembre 2022) SAN MARTINO DELLE SCALE – Ladi, natura, arti e culture tra i monti di Palermo, organizzata dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, siil 17 settembre, alle 10.00, all’Abbazia di San Martino delle Scale, dove si parlerà delle attività svolte dal Club Alpino Siciliano in occasione dei festeggiamenti per i 130 anni dalla sua fondazione ed anche dell’iniziativa in cui sono coinvolti C.A.S. e Abbazia di San Martino, ovvero il neonato “Ecomuseo dei Sentieri Culturali dei Monti di Palermo”, progetto di ecomuseo che lega le aree montuose di San Martino delle Scale, di Monreale e della Conca d’Oro. Alla presentazione del progetto saranno invitate a partecipare tutte le Istituzioni protagoniste dell’iniziativa: Club Alpino Siciliano, Comune di Monreale, ...

