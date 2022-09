(Di venerdì 16 settembre 2022) Cari lettori, ben ritrovati. Oggi l’argomento che tratterò è . È molto difficile descrivere una pratica così vasta e importante in un breve articolo, ma cercherò di consegnarvi le nozioni più importanti. Molti di voi avranno già sentito parlare e alcuni di voi avranno già sperimentato un trattamento di. Il concetto di base è che il sistema nervoso e la pelle hanno la stessa origine e quindi sono particolarmente legati. Quindi, andando a massaggiare la pelle si agisce in profondità sul sistema nervoso. Ma perché proprio i piedi? Il nostro corpo è munito di terminazioni nervose su tutta la sua superficie, ma a livello di corteccia cerebrale, i piedi (e le mani) occupano un’area notevolmente più vasta delle altri parti del corpo. Di conseguenza, stimolando le zone riflesse dei piedi è possibile ottenere risposte particolarmente vivaci da parte del sistema ...

verdechiaroedi : Riflessologia Plantare Emozionale Integrata® — Metodo Debora Selmi - verdechiaroedi : Riflessologia Plantare Emozionale Integrata® — Metodo Debora Selmi - infoiteconomia : Che cos’è e quali sono i benefici della riflessologia plantare - ScuolaO : Open Day del corso di Riflessologia Plantare D.A.S.P. Puoi visionare la prima dispensa del nostro corso E-Learning/… -

Il Valore Italiano

: il massaggio ai piedi per punti Le 10 foto di piedi più amati sui social vai alla gallery Entrando nell'ambito delle medicine alternative, troviamo invece la...Durante tutta la giornata sarà possibile, infatti, frequentare trattamenti e un corso propedeutico allo shiatsu, la, aroma touch, yoga per grandi e piccini, cromoterapia, ... Che cos'è e quali sono i benefici della riflessologia plantare Inaugura oggi alle 18.45 ‘La boutique del movimento’, uno studio di fitness (e non solo) che aprirà i battenti rinnovata e ingrandita in viale 2 Giugno 2A. A occuparsi del benessere dei clienti sarann ...La riflessologia plantare è indicata per persone di ogni età, bambini ed anziani compresi La riflessologia plantare è in voga da moltissimo tempo e se ne sente sempre più parlare. Un po’ di storia. La ...