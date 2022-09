La Regina Elisabetta sepolta senza l’anello di fidanzamento: svelato il motivo (Di venerdì 16 settembre 2022) La Regina Elisabetta II sarà sepolta con alcuni gioielli. Tra questi, però, non ci sarà lo storico anello di fidanzamento, regalatole dal Principe Filippo. La sovrana l’ha portato sempre con sé, nonostante con il matrimonio sia stato sostituito dalla preziosa fede nunziale. C’è un motivo, però, dietro la decisione di seppellire la sovrana senza l’anello di fidanzamento. In questo articolo vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Regina Elisabetta, orrore subito dopo la sua morte: ciò che hanno fatto in Tv è terribile Con quali gioielli sarà sepolta la Regina Mentre Londra si prepara a dare l’ultimo saluto alla Regina ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) LaII saràcon alcuni gioielli. Tra questi, però, non ci sarà lo storico anello di, regalatole dal Principe Filippo. La sovrana l’ha portato sempre con sé, nonostante con il matrimonio sia stato sostituito dalla preziosa fede nunziale. C’è un, però, dietro la decisione di seppellire la sovranadi. In questo articolo vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…), orrore subito dopo la sua morte: ciò che hanno fatto in Tv è terribile Con quali gioielli saràlaMentre Londra si prepara a dare l’ultimo saluto alla...

