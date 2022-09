La regina di fiori “Scorte esaurite per i funerali | il Regno Unito si affida a noi” | raccontano gli esportatori olandesi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 settembre 2022) Da giorni Green park è una distesa floreale immensa, sbocciata per la sua. Gigli, narcisi e girasoli in variopinto moto perpetuo. Ma chi ancora non ha lasciato il suo, farà una bella fatica: ormai a Londra e dintorni non si trovano più. Negozi e mercati presi d’assalto, vendite stimate per mezzo miliardo di sterline. “E questi sono soltanto gli omaggi spontanei: pensate agli hotel, ai ristoranti, ai locali pubblici che lunedì faranno da cornice al funerale più seguito della storia. Per forza ilci ha chiesto una mano”. La frenesia del momento arriva fino ad Aalsmeer, nel cuore dell’Olanda: è da qui che la maggior parte dei bouquet per Lilibet viene confezionata e spedita. Con il benestare di sua maestà. “I britannici, come i tedeschi e gli italiani, sono fra i nostri clienti abituali”, ...