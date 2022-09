La Guida per combattere il bullismo. L’ultimo lavoro scientifico del criminologo ischitano Alessio Romeo (Di venerdì 16 settembre 2022) di Salvatore Pignataro “bullismo. La Guida” Youcanprint Edizioni è l’ultima interessante pubblicazione di Alessio Romeo, consulente esperto in Scienze Forensi, Investigative e Criminologiche. “Da quanto emerge dal rapporto Istat sul monitoraggio del fenomeno del bullismo nel 2021 – spiega l’autore del libro Alessio Romeo – scopriamo che 1 adolescente su 5 è vittima di bullismo o cyberbullismo. Se consideriamo la totalità degli studenti che frequentano le scuole superiori in tutta Italia, parliamo di numeri impressionanti. Le vittime per gran parte vengono scelte per il loro background etnico, per le loro preferenze sessuali o per disabilità. In questa Guida ho racchiuso tutta la mia esperienza sul fenomeno. Un testo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 settembre 2022) di Salvatore Pignataro “. La” Youcanprint Edizioni è l’ultima interessante pubblicazione di, consulente esperto in Scienze Forensi, Investigative e Criminologiche. “Da quanto emerge dal rapporto Istat sul monitoraggio del fenomeno delnel 2021 – spiega l’autore del libro– scopriamo che 1 adolescente su 5 è vittima dio cyber. Se consideriamo la totalità degli studenti che frequentano le scuole superiori in tutta Italia, parliamo di numeri impressionanti. Le vittime per gran parte vengono scelte per il loro background etnico, per le loro preferenze sessuali o per disabilità. In questaho racchiuso tutta la mia esperienza sul fenomeno. Un testo ...

