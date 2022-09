La guerra del gas: la Germania confisca le raffinerie di petrolio russe (Di venerdì 16 settembre 2022) In Europa non si ferma la guerra del gas e del petrolio e la Germania passa al contrattacco. Mentre Putin è reduce dall’incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Samarcanda, lo Stato tedesco annuncia che prenderà il controllo delle raffinerie dell’azienda statale russa Rosneft sul suo territorio. Rosneft è uno dei maggiori colossi energetici dello Stato russo che gestisce una serie di raffinerie in Germania. Berlino è fortemente dipendente da Mosca per gli approvvigionamenti di petrolio ma anche di gas naturale. E ora la mossa di ‘confisca’ delle raffinerie da parte della Germania serve ad assicurare al paese forniture energetiche a pieno ritmo. Le filiali Rosneft nel territorio tedesco rappresentano il 12% ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 settembre 2022) In Europa non si ferma ladel gas e dele lapassa al contrattacco. Mentre Putin è reduce dall’incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Samarcanda, lo Stato tedesco annuncia che prenderà il controllo delledell’azienda statale russa Rosneft sul suo territorio. Rosneft è uno dei maggiori colossi energetici dello Stato russo che gestisce una serie diin. Berlino è fortemente dipendente da Mosca per gli approvvigionamenti dima anche di gas naturale. E ora la mossa di ‘’ delleda parte dellaserve ad assicurare al paese forniture energetiche a pieno ritmo. Le filiali Rosneft nel territorio tedesco rappresentano il 12% ...

