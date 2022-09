La destra moderata europea è il taxi dei sovranisti (Di venerdì 16 settembre 2022) Non solo in Italia, anche in Spagna, in Svezia, in Francia i partiti del Ppe flirtano sempre più con l’ultradestra, di fatto aiutandoli ad arrivare al comando. E Orban, cacciato dai Popolari solo l’anno scorso, se la gode. Allarme socialista: “I moderati hanno rotto il cordone sanitario contro i nazionalisti” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 settembre 2022) Non solo in Italia, anche in Spagna, in Svezia, in Francia i partiti del Ppe flirtano sempre più con l’ultra, di fatto aiutandoli ad arrivare al comando. E Orban, cacciato dai Popolari solo l’anno scorso, se la gode. Allarme socialista: “I moderati hanno rotto il cordone sanitario contro i nazionalisti”

pdnetwork : Meloni ha passato l’intera campagna elettorale provando a trasformarsi in una moderata. Poi è bastata #PeppaPig per… - amendolaenzo : Un'intera campagna elettorale per provare quanto sia moderata la Meloni, e poi basta #PeppaPig per mostrare la facc… - GiuseppeTalami : RT @HuffPostItalia: La destra moderata europea è il taxi dei sovranisti - HuffPostItalia : La destra moderata europea è il taxi dei sovranisti - antoniolucascot : RT @enricocolosimo: Praticamente ieri sera Letizia Moratti ha confermato che nella'destra moderata' a Milano c'è rimasto solo Silvio. Tutti… -