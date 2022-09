La città flegrea incontra i candidati alla Camera

Fanpage.it

... il Festival dell'Oriente e l'Holi Festival alla Mostra d'Oltremare, la speciale rievocazione storica del Voto che lafece a San Gennaro nel 1527, All'Arenaappuntamento venerdì con Sal ...... tappa obbligata, in epoca romana, lungo la via Puteolana che, per colles, collegava laa Napoli. Il miracolo - continua Capodanno - sarebbe avvenuto durante una pausa della processione ... Maltempo Napoli, tempesta di fulmini sulla città e in provincia. Allerta arancione fino alle 21