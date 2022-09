La casa di Ninetta | iniziano le riprese dell' esordio alla regia di Lina Sastri

(Di venerdì 16 settembre 2022) A Napoli avranno presto inizio lede Ladi, un film che vede l'di: apprezzatissima attrice che vanta un'ampissima esperienza nel teatro, nel cinema e nella televisione. Il 19 settembre, a Napoli, inizieranno lede Ladi: si trattaa primacinematografica diche porta sullo schermo il suo omonimo libro, già adattato in spettacolo teatrale. Il flm vede protagoniste Angela Pagano nel ruolo diin quello di Lucia. Ladiè una ...

simonabozzoli : @NinettaOrlando Brava Ninetta! E chi sta a casa, poi non si lamenti. -

Ciak Magazine

Il 19 settembre, a Napoli, inizieranno le riprese de Ladi: si tratta della prima regia cinematografica di Lina Sastri che porta sullo schermo il suo omonimo libro, già adattato in spettacolo teatrale. Il flm vede protagoniste Angela Pagano ...Primo ciak per Ladi, prima regia cinematografica di Lina Sastri, tratto dal suo omonimo libro, già adattato in spettacolo teatrale. Le riprese del flm, che avranno inizio il 19 settembre, si terranno a ... La casa di Ninetta, Lina Sastri sul set del suo primo film da regista A Napoli avranno presto inizio le riprese de La casa di Ninetta, un film che vede l'esordio alla regia di Lina Sastri: apprezzatissima attrice che vanta un'ampissima esperienza nel teatro, nel cinema ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...