La campagna elettorale nello studio del Tg: stasera Fratoianni, domani Salvini, lunedì Conte (Di venerdì 16 settembre 2022) - Per l'intervista agli esponenti di partito impegnati nella campagna elettorale stasera ospite il segretari nazionale di Sinistra Italiana, alleato con i Verdi nella coalizione del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 settembre 2022) - Per l'intervista agli esponenti di partito impegnati nellaospite il segretari nazionale di Sinistra Italiana, alleato con i Verdi nella coalizione del ...

sebmes : Questa è la tredicesima campagna elettorale per il Parlamento alla quale assisto da quando ho cominciato a fare il… - EleonoraEvi : #Renzi vola con un #jetprivato per la campagna elettorale in piena #crisiclimatica, emettendo 3,8 ton di CO2, che è… - fattoquotidiano : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - Zenone44630814 : RT @jacopodimiceli: Dopo due anni e mezzo di pandemia, alla prima campagna elettorale utile non c'è un giornalista che faccia una domanda a… - CGlonfoni : RT @enzoben43: L’uscita di Bonaccini sull’alleanza prossima ventura con il M5S farà perdere un bel po’ di voti al PD. Letta entra nella cam… -