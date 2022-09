La campagna elettorale nello studio del Tg: stasera Fratoianni, domani Salvini, lunedì Conte (Di venerdì 16 settembre 2022) - Per l'intervista agli esponenti di partito impegnati nella campagna elettorale stasera ospite il segretari nazionale di Sinistra Italiana, alleato con i Verdi nella coalizione del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 settembre 2022) - Per l'intervista agli esponenti di partito impegnati nellaospite il segretari nazionale di Sinistra Italiana, alleato con i Verdi nella coalizione del ...

EleonoraEvi : #Renzi vola con un #jetprivato per la campagna elettorale in piena #crisiclimatica, emettendo 3,8 ton di CO2, che è… - petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - Mov5Stelle : Si ricordano dell'importanza della scuola solo in campagna elettorale dopo aver portato l'Italia a essere tra gli u… - animanra : @bushido01 Ma a quei geGni del noncizonoizordy va bene pagare la campagna elettorale ai partiti con i soldi pubblici? Chiedo - SerenaBellavita : RT @PoliticaPerJedi: @federdale - Una sola fonte, la diretta interessata (anonima). Nessuna fonte a conferma - Nessuna denuncia presentata… -