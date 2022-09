La Camera ripristina il tetto agli stipendi per i manager della Pa 

Leggi su agi

(Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Giornata di votazioni ma anche giornata del commiato per la seduta, l'ultima, prima delle elezioni politiche del 25 settembre. Con 322 a favore l'Assemblea ha approvato, in seconda lettura, il dl Aiuti bis contro il caro bollette che ha visto momenti di stallo in Senato e qualche momento al cardiopalma per la norma che derogava aldegliper i supermager pubblici, poi cancellata su iniziativa del Governo e con l'ok di Montecitorio. Modifica per la quale il testo tornerà all'esame di palazzo Madama, dove è già stata fissata una conferenza dei capigruppo, martedi' prossimo, alle quattordici. Il primo a rivolgere il suo saluto ai parlamentari è stato il presidente, Roberto Fico, che, al suo secondo mandato, non è nella lista dei candidati M5s: "Consentitemi di ringraziare tutti voi, ...