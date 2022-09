La bomba di Fitch | Ecco cosa può succedere dopo le elezioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) L'agenzia di ratingmantiene l'Italia a BBB, un gradino appena sopra la cosiddetta categoria “spazzatura”. Al tempo stesso nel suo ultimo reportmette in guardia il futuro governo, che dovrebbe essere di centrodestra e guidato da Giorgia Meloni: secondo l'agenzia di rating la situazione politica ed economica del prossimo esecutivo rischia di essere complicata per una serie di fattori. “L'incertezza politica - scrivenel suo report - così come lo choc energetico potrebbero avere un impatto negativo sulla crescita e sulle finanze pubbliche, mettendo sotto pressione il rating”. Se i tassi sui titoli italiani dovessero rimanere attorno al 4%, secondo“saranno necessari sforzi di consolidamento fiscale da parte del prossimo governo per ridurre il rapporto deficit/Pil”. Per il 2023 è inoltre ...