“La bara della Regina Elisabetta è vuota” | cosa c’è di vero | tutte le teorie del complotto

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 16 settembre 2022) In seguito alla morte, si sono susseguite una serie di bislacchecomplottiste, l’ultima delle quali riguarderebbe lacompianta sovrana. Come sappiamo, laè stata trasportata da Buckingham Palace al Palazzo di Westminster dove resterà fino al giorno dei funerali veri e propri. Qui il pubblico potrà rendere l’ultimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.