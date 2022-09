Kirchner parla dopo attentato, 'Papa Francesco mi ha telefonato' (Di venerdì 16 settembre 2022) La vicepresidente argentina, Cristina Kirchner, è tornata a parlare in pubblico per la prima volta dopo il tentato attentato subito il primo settembre a Buenos Aires. Lo ha fatto partecipando ad un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) La vicepresidente argentina, Cristina, è tornata are in pubblico per la prima voltail tentatosubito il primo settembre a Buenos Aires. Lo ha fatto partecipando ad un ...

