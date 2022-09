(Di venerdì 16 settembre 2022) Unche invocava la legge marziale in Russia perché ci fosse la possibilità di accentuare il livello di scontro in Icraina. E ora il leader ceceno, Ramzan, hato ...

dalcantol : RT @globalistIT: -

Globalist.it

Un guerrafondaioche invocava la legge marziale in Russia perché ci fosse la possibilità di accentuare il livello di scontro in Icraina. E ora il leader ceceno, Ramzan, ha annunciato su Telegram l'...Un dittatoreche ora sogna una Federazione Russa perfino peggiore di quella di Putin . Il leader ceceno Ramzanvorrebbe la "legge marziale in Russia" e si detto pronto a usare "qualsiasi arma" ... Kadyrov l’omofobo guerrafondaio annuncia l’invio di forze speciali cecene nel Donbass Il eader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha annunciato su Telegram l'invio di forze speciali da Grozny nel Donbass. Verità o propagandaRamzan Kadyrov, leader della Cecenia, ha annunciato che intende prendersi una pausa "indefinita e lunga" dal suo incarico. Non si sa bene se sia una mossa tattica o ...